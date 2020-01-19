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اليمن.. مقتل 13 حوثياً بينهم قيادي في عملية شرق صنعاء

الأحد 19/يناير/2020 - 11:50 م
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قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
الفجر
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كشف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل عناصر من جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية بينهم قيادي، في مواجهات شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني: إن "القوات نفذت عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء"، مؤكداً على "تكبد الحوثيين خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً بينهم قائد المجاميع أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وكان مصدر عسكري يمني، قد أعلن في وقت سابق، سيطرة الحوثيين على التبة الحمراء ومواقع أخرى في جبال يام الاستراتيجية وفي وادي وصت الرابط بين ملح والفرضة، واقترابهم من جبل رشا قرب منطقة قرّودْ، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على الجيش اليمني في مديرية نهم.

وتجددت، يوم الجمعة الماضي، المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين إثر شن قوات الأخير هجوماً على مواقع للجماعة في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء والتي تبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلومترا.

ويسعى الجيش اليمني إلى التقدم باتجاه منطقة المديد مركز مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وسط مقاومة عنيفة من الحوثيين.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.

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الكلمات المفتاحية

صنعاء حوثي اليمن الجيش اليمني

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