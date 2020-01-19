أخبار الزمالك اليوم الأحد: تحرك جديد ضد النقاز.. ورسالة نارية من كارتيرون ومفاجأة بقائمة الأبيض الإفريقية

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 19 يناير العديد من الأخبار والانباء داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحرك جديد من النادي ضد النقاز وتطورات جديدة بشأن كاسونجو وحسم موقف نجم الفريق من الرحيل وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





إزالة اسم النقاز من الزمالك





أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق لينضم إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي في يناير الجاري.





وجاء قيد كاسونجو بدلًا من التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بسبب شكوى الأخير ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.





الزمالك يجهز عبد الله جمعة قبل موقعة مازيمبي





اجتمع سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك مع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق للإطمئنان على إصابته قبل لقاء مازيمبي الكونغولي.





ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز عبدالله جمعة للمشاركة في مباراة مازيمبي والوصول به إلى الفورمة المثالية.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الرتوش الأخيرة حول قيد كاسونجو مع الزمالك





ينهي مسئولو نادي الزمالك ملف قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.





وتواجد مندوب من نادي الزمالك اليوم في مقر الجبلاية لإنهاء إجراءات قيد اللاعب لكن الأمر لم يحسم بسبب مديونية النادي وعدم سدادها بعد.





الزمالك يجهز أبو جبل ببرنامج خاص





يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لتجهيز محمد أبو جبل حارس الأبيض لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.





وأدى الحارس تدريبات خاصة بالجري حول الملعب لوصوله إلى الفورمة البدنية.





أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يحسم مصير عمر السعيد





رفض مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق بعد العروض التي تلقاها في الفترة الماضية للرحيل في يناير الجاري.





وجاءت أبرز العروض للاعب من الإسماعيلي والمصري ووادي دجلة وإنبي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.





كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك برد الاعتبار أمام مازيمبي





شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.





وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك على أهمية تحقيق الانتصار في تلك المواجهة وحسم التأهل وعدم الانتظار للجولة الأخيرة ورد الاعتبار بعد الخسارة في الجولة الأولى بالكونغو.





حرس الحدود يرغب في ضم نجم الزمالك





أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ان فريقه في حاجة للتعاقد مع اللاعب إمام عاشور نجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتويه الجاريه، مشيرا الي أن الزمالك متمسك باستمرار اللاعب.





موعد مباراة الزمالك القادمة





ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.



