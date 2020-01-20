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"كوباية شاي" وراء مقتل بائع الفول بالجيزة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:48 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مقتل بائع فول بطعنة سكين بالقلب، لرفضه شرب "كوباية شاي"، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وتبين نشوب مشاجرة بين بائع فول يدعي "أحمد"، عمره 20 عامًا، وقهوجي عمره 25 سنة، لرغبة الأخير في بيع "كوباية شاي" لـ "بائع الفول".

وأضافت التحقيقات أن بائع الفول رفض شراء "كوباية الشاي"، قائلًا للقهوجي: "لا مش عايز أنا لسه مفطرتش"، مما دفع الأخير إلى التشاجر معه: "أنا مش شغال عندك"، وتطورت المشاجرة بينهما وعلى إثرها استل القهوجي سكينًا وطعن بائع الفول بطعنة سكين بالقلب محدثًا إصابته، ولدى محاولة الأهالي بميدان الجيزة، إنقاذه منعهم صديق المتهم، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة أمام المارة بالشارع، وفرا المتهمين هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في أقل من 12 ساعة في القبض على المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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الكلمات المفتاحية

حوادث جرائم قتل بائع فول

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