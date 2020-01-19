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أول تعليق إماراتي على مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

الأحد 19/يناير/2020 - 11:43 م
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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - قرقاش
حلمي رمضان
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صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء اليوم الأحد، بأن "الإمارات تدعم مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وتسعى للتوصل إلى حل سياسي".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، وتهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إننا "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والاستقرار، وإن أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة".

واستضافت العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين الإمارات الأزمة الليبية

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