خاص بالفيديو| لحظة تسجيل ميسي هدف برشلونة في مرمى غرناطة من كامب نو

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في إحراز هدف التقدم لصالح فريقه أمام غرناطة، بالدوري الإسباني.

والتقطت كاميرا "الفجر الرياضي" من ملعب المباراة، لحظة تسجيل ميسي لهدف التقدم للبلوجرانا، في الدقيقة 75 من أحداث المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة ساحرة من التشيلي أرتوو فيدال بكعب القدم إلى ميسي، والذي سددها على يمين حارس المنافس.

ويتقدم برشلونة، بهدف دون رد على غرناطة، بالمباراة المقامة حاليًا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.



