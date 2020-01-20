عمرو أديب عن إعلان قناة الشرق اختراق موقعها: "إنتم بتتهاكوا رايح جاي"

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع الفيديو الذي بثه الإخواني ياسر العمدة للتعقيب على المحادثة التي سربها محمد علي لهما، حيث أكد ما قاله في التسريب بوجود تمويلات لقنوات الإخوان في تركيا.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، ساخرا: "أنا بفكر جديا أكون في المعارضة.. شاورما، وفلوس كل شهر، أنتوا عارفين اللظاليظ بقا".



وسخر من حديث العمدة عن تطهير الحراك الثوري، قائلا: "هات ديتول"، منوها بأن قناة الشرق أصدرت بيانا تنفي فيه تلقيها تمويل كما ذكر ياسر العمدة، وبعدها أعلنوا أن موقعهم اخترق، معلقا: "هو أنتم ايه بتتهاكوا على طول كده، طول الوقت، انتم طالعين من تركيا ودي المفروض مش بتتهاك.. انتوا بتتهاكوا رايح جاي كده".

