Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب عن إعلان قناة الشرق اختراق موقعها: "إنتم بتتهاكوا رايح جاي"

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:40 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع الفيديو الذي بثه الإخواني ياسر العمدة للتعقيب على المحادثة التي سربها محمد علي لهما، حيث أكد ما قاله في التسريب بوجود تمويلات لقنوات الإخوان في تركيا.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، ساخرا: "أنا بفكر جديا أكون في المعارضة.. شاورما، وفلوس كل شهر، أنتوا عارفين اللظاليظ بقا".

وسخر من حديث العمدة عن تطهير الحراك الثوري، قائلا: "هات ديتول"، منوها بأن قناة الشرق أصدرت بيانا تنفي فيه تلقيها تمويل كما ذكر ياسر العمدة، وبعدها أعلنوا أن موقعهم اخترق، معلقا: "هو أنتم ايه بتتهاكوا على طول كده، طول الوقت، انتم طالعين من تركيا ودي المفروض مش بتتهاك.. انتوا بتتهاكوا رايح جاي كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد على قناة الشرق عمرو أديب تسريبات

أخبار تهمك

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 10 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 12 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 10 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أديب ساخرًا من حمزة زوبع: "بقا قد العجل في تركيا"

بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" في الخارج لإسقاط مصر (فيديو)

عاجل.. عمرو أديب يكشف من أين تخرج دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لخلق الفوضى في مصر (فيديو)

الصدام يحتد بين "العواجيز" والشباب.. الخلافات تضرب التنظيم الدولي للإخوان

مفاجأة.. الهارب محمد علي يسرب محادثة مع أحد قيادات الإخوان

عمرو أديب يهاجم المقاول الهارب: "محمد علي بيسرب لنفسه"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status