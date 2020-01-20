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"تاريخ وحضارة الفيوم" كتاب جديد لعماد أبو طالب بمعرض القاهرة الدولي 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يستعد الكاتب د. عماد عبد العظيم أبو طالب -دكتور التاريخ القديم بجامعة الفيوم- لطرح كتابه الجديد تاريخ وحضارة الفيوم في العصر الفرعوني وهو صادر عن الدار الثقافية للنشر، قريبًا بمعرض الكتاب الدولي.

والكتاب كان في البداية عبارة عن رسالة الماجستير الخاصة به تحت إشراف أ.د. أحمد أمين سليم، والكتاب يتناول تاريخ إقليم الفيوم حتى نهاية العصر المتأخر، وينقسم إلى ستة فصول.

يتناول الفصل الأول اسم الإقليم وموقعه وعاصمته في العصور القديمة، والفصل الثاني تناول تاريخ الفيوم منذ العصور الحجرية مرورًا بالعصر العتيق وعصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول وعصر الدولة الوسطى ثم عصر الانتقال الثاني وعصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر، أما الفصل الثالث فتحدث عن النشاط الاقتصادي في الفيوم، والرابع عن الحياة الاجتماعية والخامس عن الحياة الدينية، ثم الفصل السادس عن أهم مواقع ومناطق إقليم الفيوم الأثرية.

"تاريخ وحضارة الفيوم" كتاب جديد لعماد أبو طالب بمعرض القاهرة الدولي 2020
"تاريخ وحضارة الفيوم" كتاب جديد لعماد أبو طالب بمعرض القاهرة الدولي 2020
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