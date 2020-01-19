لافروف: طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء "حوار جدي"





صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الأحد، بأن "طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء حوار جدي خلال المؤتمر الدولي، الذي عقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين".





وقال وزير الخارجية الروسي للصحفيين: "كان المؤتمر مفيداً جداً، ولكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج".





وأضاف لافروف: "لقد خطت الأطراف الليبية خطوة صغيرة إلى الأمام مقارنة بما حدث في اجتماعات موسكو يوم الاثنين الماضي، عندما رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلاً إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت".





و لم يجتمع السراج وحفتر في العاصمة الألمانية كما حدث في العاصمة الروسية (موسكو)؛ حيث وعد قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا باحترام حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة في عام 2011، ورفض أي تدخل أجنبي في النزاع.





وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر إلى جانب قادة آخرين من البلدان المعنية بالنزاع الليبي.





واستضافت العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.



