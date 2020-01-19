الموريتاني أحمد سالم يتألق فى اول ظهور له مع الاعلاميين



قاد أحمد سالم الموريتاني فريقه الجديد نادى الاعلاميين للخروج بنقطة التعادل فى مبارياتة مع البنك الأهلي و التى انتهت بهدفين لكل فريق وذالك فى إطار مباريات القسم الثانى بالدورى الممتاز ب.



حيث أحرز اللاعب هدف فريقة الأول وصنع الثانى وتألق بشكل لافت في أولى مشاركاتة مع الاعلاميين .



والجدير بالذكر ان اللاعب اشترك في معسكر جمعية المحترفين التى استطاعت أن تؤهلة وتعيده إلى الملاعب من جديد وتتيح له فرصة جديدة من خلال معسكر جمعية اللاعبين المحترفين .



يذكر ان اللاعب انضم لصفوف الاعلامين خلال فترة التعاقدات الشتوية بعد أن كان لاعب حر حيث لعب لمنتخب موريتانيا الاولمبى ومن المنتظر أن بشكل متميز خلال الفترة القادمة.