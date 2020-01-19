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الموريتاني أحمد سالم يتألق فى اول ظهور له مع الاعلاميين
الأحد 19/يناير/2020 - 11:39 م
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الفجر الرياضي
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قاد أحمد سالم الموريتاني فريقه الجديد نادى الاعلاميين للخروج بنقطة التعادل فى مبارياتة مع البنك الأهلي و التى انتهت بهدفين لكل فريق وذالك فى إطار مباريات القسم الثانى بالدورى الممتاز ب.
حيث أحرز اللاعب هدف فريقة الأول وصنع الثانى وتألق بشكل لافت في أولى مشاركاتة مع الاعلاميين .
والجدير بالذكر ان اللاعب اشترك في معسكر جمعية المحترفين التى استطاعت أن تؤهلة وتعيده إلى الملاعب من جديد وتتيح له فرصة جديدة من خلال معسكر جمعية اللاعبين المحترفين .
يذكر ان اللاعب انضم لصفوف الاعلامين خلال فترة التعاقدات الشتوية بعد أن كان لاعب حر حيث لعب لمنتخب موريتانيا الاولمبى ومن المنتظر أن بشكل متميز خلال الفترة القادمة.
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