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أسعار الدولار اليوم الإثنين 20-1-2020.. العملة الأمريكية تسجل خسائر غير مسبوقة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:05 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تواصل أسعار الدولار نزيف الخسائر خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليخسر أكثر من جنيهان فى 2020 فقط، لتمر العملة الأمريكية بأطول موجه تراجع أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف، واستقرت الأسعار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.



أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7528

15.8826

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.79

15.89

سعر الدولار في بنك مصر

15.79

15.89

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.79

15.89

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.76

15.86

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك بلوم

15.78

15.88

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك SAIB

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك HSBC

15.77

15.87

سعر الدولار في المصرف العربي

15.76

15.86

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.79

15.89

سعر الدولار في بنك عودة

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.77

15.87

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.78

15.88

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.78

15.88

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