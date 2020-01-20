أسعار الدولار اليوم الإثنين 20-1-2020.. العملة الأمريكية تسجل خسائر غير مسبوقة





أسعار الدولار اليوم:





تواصل أسعار الدولار نزيف الخسائر خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليخسر أكثر من جنيهان فى 2020 فقط، لتمر العملة الأمريكية بأطول موجه تراجع أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف ، واستقرت الأسعار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.













أسعار الدولار في البنوك المصرية:



