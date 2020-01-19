أخبار ريال مدريد اليوم| خطأ زيدان يتصدر وصفقتان من العيار الثقيل في طريقهما للبيرنابيو وحديث عن رحيل نجم الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 19 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رصد إدارة الملكي مبلغ 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع نجم لايبزيج.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فينيسيوس يثبت خطأ وجهة نظر زيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد تمكن من خطف الأضواء عقب دخوله كبديل في الشوط الثاني من مباراة إشبيلية والتي فاز بها الملكي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري هذا الموسم.

وتمكن ريال مدريد من خطف صدارة جدول الدوري الإسباني مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه غرناطة اليوم على ملعب الكامب نو الذي من المحتمل أن يستعيد الصدارة بفارق الأهداف في حال تحقيقه للفوز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زين الدين زيدان قرر إبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء والدفع برودريجو كما اعتاد أن يفعل في معظم المباريات لكن رودريجو لم يقدم آداء جيد مما اضطر المدير الفني الفرنسي للدفع بفينيسيوس في الدقيقة 61.

وكشفت التقارير أن فينيسوس أظهر خطأ زيدان المدير الفني لريال مدريد بتجاهله وأنه على الرغم من أنه خاض 30 دقيقة فقط إلا أنه تفوق على مواطنه وزميله رودريجو الذي شارك لمدة ساعة كاملة ولم يقدم المستوى المطلوب، حيث خلق خطورة على دفاعات إشبيلية منذ لحظة دخوله وكاد أن يسجل ويصنع في أكثر من لقطة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فينيسيوس قام بمراوغتين ناجحتين أثناء فترة تواجده على أرض الملعب كما أنه صنع فرصتين سانحتين للتسجيل أيضاً لم يتم استغلالهما بالشكل المطلوب عدا أنه أطلق تسديدة واحدة على المرمى.

وأكدت التقارير الصحفية أن رودريجو قام بمراوغتين في الساعة التي خاضها ولم يصنع أي فرصة مؤكدة للتسجيل ولم يسدد أي كرة على المرمى وحتى في الجانب الدفاعي لم يكن له أي دور يذكر فلم يشتت أي كرة من هجوم أشبيلية بينما استخلص فينيسيوس كرة واحدة في نصف المدة فقط.





- ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم لايبزيج في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة على رأسها ريال مدريد.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد رصد 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات تيمو فيرنر في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين يستهدفان التعاقد مع فيرنر وذلك بسبب الآداء الذي يقدمه فيرنر مع لايبزيج هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تيمو فيرنر البالغ من العمر 23 عاماً خاض هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل 25 هدفاً وصنع 10 أهداف وأنزعقده ينتهي مع لايبزيج في عام 2023.





أخبار ريال مدريد





- هل يقترب نجم ريال مدريد من الرحيل ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي مارسيلو يخوض موسمه الثالث عشر مع ريال مدريد منذ أن إنضم إليه في عام 2007 قادماً من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 6 مليون يورو.

وكشفت التقارير أن مارسيلو البالغ من العمر 31 عاماً كان عنصراً مهماً في تشكيلة ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة والتي شهدت تتويج الميرينجي بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

وأوضحت التقارير أن زيدان حاول إستعادة أفضل نسخ من مارسيلو هذا الموسم ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب جعلته بعيداً عن تشكيلة الفريق الأساسي وسط تألق الفرنسي فيرلاند ميندي.

ونوهت التقارير الصحفية أن مارسيلو عاد للمشاركة من جديد أمام أشبيلية ولكنه لم يقدم الإضافة الهجومية المعتادة كما كان نقطة ضعف الفريق على المستوى الدفاعي مما جعل زيدان يستبدله بميندي.

وذكرت التقارير أن النجم الفرنسي ميندي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي وعلى الرغم من بدايته الصعبة وبعض الإصابات التي تعرض لها أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة زيدان في الفترة الماضية بسبب آداؤه الرائع.

وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما أصبحً في طريقه ليكون الظهير الأيسر الأساسي في تشكيلة ريال مدريد لسنوات طويلة، حيث يقدم آداء دفاعي مثالي للغاية ويساهم بشكل جيد من الناحية الهجومية.





- مانشستر يونايتد يستقر على بديل بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم نادي بايرن ميونخ الألماني تياجو ألكانتارا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لضم ألكانتارا لكي يكون بديل للفرنسي بول بوجبا، والذي من المتوقع مغادرته قلعة الشياطين الحمر، في ظل وجود إهتمام من ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشارت تقارير ألمانية، لرفض صاحب الـ 28 عاماً لتجديد تعاقده مع الفريق البافاري، ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار ملعب أليانز أرينا.

وينتهي تعاقد ألكانتارا مع البايرن في صيف عام 2021، وفي حال إصراره على الرحيل، فإن إدارة النادي البافاري ستقوم بالموافقة على بيعه، خشية خسارته فيما بعد دون مقابل.

وارتبط مانشستر يونايتد بنجم سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز في الشتاء الحالي، قبل أن تتوقف الصفقة لوجود خلافات مادية بين الناديين.

يذكر أن تياجو إنضم لبايرن ميونخ في صيف عام 2013 مقابل 25 مليون يورو قادماً من برشلونة الإسباني.





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- رقم تاريخي للميرنجي ...كيف أثار زيدان رعب في برشلونة؟

استطاع ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في إستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بشكل مؤقت عقب الفوز على إشبيلية، بالجولة الثالثة والعشرين.

ومنح الفوز الذي حققه الملكي على الفريق الأندلسي، رقمًا جديدًا لرجال زيدان، في عدد مباريات الفوز المتتالي في جميع المسابقات المُشارك فيها.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن ريال مدريد بعد فوزه على إشبيلية، وصل إلى تحقيق رقم قياسي جديد، في عدد المباريات التي فاز بها.

وأضافت، الميرنجي وصل إلى 91 يومًا بدون أي تلقي هزائم في جميع المسابقات، واضعًا الضغط على البلوجرانا، بسبب المستوى المتميز الذي يعيشه سواء محليًا أو أوروبيًا.





- نجم فلامينجو وقع بالفعل لريال مدريد

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، أن اللاعب الشاب رينير خيسوس نجم نادي فلامينجو البرازيلي وقع بالفعل على عقود إنتقاله لريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن رينير وقع بالفعل لريال مدريد ولكن بشكل سري، في إنتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضافت آس أن إدارة النادي الملكي تنتظر لأن يبلغ رينير سن الثامنة عشرة، وذلك من أجل قانونية الصفقة.

ورغم إنكار عائلة اللاعب للأمر، فإن اللاعب الشاب ذهب للعاصمة مدريد وقام بالتوقيع على عقود إنتقاله للنادي الملكي قبل أن يعود للبرازيل مجدداً.

وزعمت الصحيفة، أن اللاعب غادر معسكر منتخب بلاده تحت 23 عاماً للتوقيع لريال مدريد سراً، قبل أن يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الروتينية في البرازيل.





- إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

تخطط إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لعقد صفقة قوية من فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن النادي الإيطالي يسعى بقوة لضم النجم الكرواتي المخضرم ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في الصيف المقبل.

ويطمح المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي لضم لاعب خبير في خوض غمار بطولات دوري أبطال أوروبا، لتجنب الخروج من دور المجموعات في النسخة المقبلة، كما حدث في النسختين الماضيتين.

وتواصل النيرادزوري في الصيف الماضي مع ريال مدريد لضم مودرتيش، بيد أن طلبه قوبل بالرفض من قبل النادي الملكي.

ويسعى كونتي لخلق مزيج بين الخبرة والشباب في الفريق، في ظل إمتلاك الإنتر للاعبين شباب في قائمة الفريق مثل نيكولو باريلا وستيفانو سينسي.

وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويسعى الإنتر لإستغلال تقلص مشاركات اللاعب في ظل تألق الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي.





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- غموض حول موقف نجم ريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية

يحيط الغموض حالياً بموقف صانع الألعاب الكولومبي الدولي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني خاميس رودريجيز في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وضعية اللاعب الصعبة بملعب سانتياجو بيرنابيو، رغم بدايته القوية مع الفريق في مطلع الموسم الحالي.

وغاب رودريجيز عن جل مباريات النادي الملكي في الموسم الحالي، بسبب الإصابات تارة، والإستبعاد الفني تارة أخرى.

وأفادت ماركا أن خاميس بقى مع الفريق هذا الموسم بعد عودته من إعارة لمدة عامين مع بايرن ميونخ الألماني، بسبب رفض إدارة الفريق رحيله على سبيل الإعارة.

ورغب فريقي أتليتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي بخدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي على سبيل الأعارة، بينما كانت ترغب إدارة الميرنجي ببيع اللاعب نهائياً.



