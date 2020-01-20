أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-1-2020.. توقعات بالتراجع في أول تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب اليوم

تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، لتستقر في المستهل مع توقعات بحدوث حالة تراجع طفيف في وقت لاحق ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 594.61 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.71 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.80 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,550 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 594.61 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.71 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 792.80 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,550 جنيه.









أسعار الذهب الأن







