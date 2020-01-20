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أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-1-2020.. توقعات بالتراجع في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، لتستقر في المستهل مع توقعات بحدوث حالة تراجع طفيف في وقت لاحق، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  594.61 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.71 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.80 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,550 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  594.61 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 693.71 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر792.80 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,550 جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

779 إلى 782

عيار 22 

714 إلى 717

عيار 21

682 إلى 684

عيار 18

585 إلى 586

عيار 14

455 إلى 456

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.240 إلى 24.311

الجنيه الذهب

5,456 إلى 5,472

الكيلو

779.429 إلى 781.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 792.80جنيه      

 50.09 $

سعر الذهب عيار 22

 726.74جنيه

 45.91 $

اسعار الذهب عيار 21

693.71جنيه       

43.83 $

اسعار الذهب عيار 18

 594.61جنيه

37.57 $

سعر الذهب عيار 14

462.47جنيه

29.22 $

سعر الذهب عيار 12

396.40جنيه

25.04 $

سعر الذهب عيار 9

296.30جنيه

18.78 $

اسعار أوقية الذهب

24,656 جنيه

1,558 $

اسعار جنيه الذهب

5,550 جنيه

350.62 $

اسعار كيلو الذهب

792,896 جنيه

50,087 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39

16 يناير

790.87

692.03

593.16

461.34

395.44

15 يناير

793.97

694.74

595.49

463.15

396.99

14 يناير

790.09

694.38

592.58

460.89

395.04

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

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