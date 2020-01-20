تعليق عمرو أديب على هدف محمد صلاح بمانشستر يونايتد

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إحراز لاعب ليفربول محمد صلاح هدفًا في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 95 من عمر المباراة، قائلا: "وكأنه على ميعاد مع القدر.. هدف مذهل وعالمي، ومحمد صلاح أسد".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "وكأن ربنا بيقول لصلاح إنت رائع.. الولد ده يدرس، وتنظر لمحمد صلاح وتحلم ابنك يكون زيه في الإصرار.. حاجة تفرح"، أخد الكورة درجن درجن زي الحصان".



وعن خلع صلاح للفانلة عقب إحرازه الهدف، قال الإعلامي عمرو أديب: "عايز يقول للناس بصوا وشوفوا، أنا محمد صلاح، أنا ابن مصر"، معلقا: "يا عيني عليك يا صلاح يا فخر العرب".

