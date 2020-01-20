Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق عمرو أديب على هدف محمد صلاح بمانشستر يونايتد

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:38 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إحراز لاعب ليفربول محمد صلاح هدفًا في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 95 من عمر المباراة، قائلا: "وكأنه على ميعاد مع القدر.. هدف مذهل وعالمي، ومحمد صلاح أسد".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "وكأن ربنا بيقول لصلاح إنت رائع.. الولد ده يدرس، وتنظر لمحمد صلاح وتحلم ابنك يكون زيه في الإصرار.. حاجة تفرح"، أخد الكورة درجن درجن زي الحصان".

وعن خلع صلاح للفانلة عقب إحرازه الهدف، قال الإعلامي عمرو أديب: "عايز يقول للناس بصوا وشوفوا، أنا محمد صلاح، أنا ابن مصر"، معلقا: "يا عيني عليك يا صلاح يا فخر العرب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح عمرو أديب توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف سبب هروب "أردوغان" من مؤتمر برلين (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. حارس مانشستر يونايتد يتألق ويحرم محمد صلاح من هدف محقق (فيديو)

تعليق عمرو أديب على فوز محمد صلاح بجائزة "بوشكاش"

بعد الهجوم عليها.. عمرو أديب: "مستعد اشتري التماثيل اللي نفذتها نحاتة تمثال محمد صلاح"

تعليق عمرو أديب على إزالة محمد صلاح لـ "شعر صدره"

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.. أديب: "كم أنت عظيم يا صلاح"

محمد صلاح يحرز هدفًا في مرمى ساوثهامبتون.. وأديب: "كسر النحس"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status