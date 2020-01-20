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عمرو أديب مدافعا عن نانسي عجرم: "عندها صدمة"

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:56 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حياة الفنانة نانسي عجرم مثالا للحياة الاجتماعية المثالية، منوها بأن نانسي عجرم في حالة صدمة من ردود الأفعال على اتهام زوجها بالقتل العمد.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "نانسي عجرم فوجئت بحالة التوحش اللي موجودة على السوشيال ميديا.. فاضل تقول للناس أنا نانسي إنتوا نستوني بتعملوا كده ليه".

وقال الإعلامي عمرو أديب: "أنا حاسس بنانسي، والصدمة اللي هى فيها، وأعرفها من زمن"، لافتا إلى أن هناك 28 محاميًا قرروا الدفاع على اللص المقتحم لمنزل نانسي عجرم، معلقا: "ليه كل ده.. ده واحد معاه مسدس وداخل على مراتي وولادي، عايزينه يعمل إيه يجيب له ترويقة، ولا بيبسي".
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نانسي عجرم عمرو أديب توك شو أخبار مصر

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