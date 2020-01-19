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بعد مرور 10 أعوام.. أليسون بيكر يكرر إنجاز تاريخي بفوز ليفربول ضد مان يونايتد

الأحد 19/يناير/2020 - 11:16 م
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أليسون بيكر
أليسون بيكر
حسن شحاتة
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بعد مرور 10 أعوام، نجح البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تكرار إنجاز حارس الريدز السابق بيبي رينا، بعد صناعته لهدف فريقه الثاني الذي تمكن من تسجيله الدولي المصري محمد صلاح.


أليسون بيكر يكرر إنجاز بيبي رينا

وأصبح أليسون بيكر، أول حارس مرمى من ليفربول يصنع هدف في الدوري الإنجليزي منذ بيبي رينا، والذي قام بصناعته في شهر مارس 2010 لفيرناندو توريس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الليفر بهدفين دون رد.

 

نتيجة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وتقدم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في النتيجة مبكرا لصالح فريقه ليفربول في الدقيقة الرابعة عشر من زمن المباراة، برأسية قوية سكنت شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

 

ونجح النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الوقت الضائع من المباراة، بعد أسيست رائع من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لينفرد على أثره بالحارس دي خيا من منتصف ملعب المباراة، ليضعها في الشباك بنجاح، ليفك عقدته الأزلية مع اليونايتد.

 

ترتيب الفريقين بعد فوز ليفربول ضد مان يونايتد

وبتلك النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، ليوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب، مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 16 نقطة، وليستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق 19 نقطة.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، محتلا بها المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج.

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