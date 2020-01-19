إيهاب فهمي وخالد جلال أبرز حضور عزاء والدة حسام داغر (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في والدة حسام داغر، المقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وقدم عدد من الفنانين تأدية واجب العزاء في وفاة والدة حسام داغر، ومن ابرزهم أحمد فتحي، خالد جلال، منال سلامة، مروة عبد المنعم، إيهاب فهمي، رامي وحيد، محمد سليمان، محمد عز.



ومن الجدير بالذكر أن شيعت جنازة والدة الفنان حسام داغر، من مسجد المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من الفنانين ومنهم أشرف زكي، محمد شاهين، إسلام إبراهيم.



