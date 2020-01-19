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إيهاب فهمي يٌقدم واجب العزاء في والدة حسام داغر (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: بلال أحمد
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حرص الفنان إيهاب فهمي، على تقديم واجب العزاء في والدة حسام داغر، المقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وقدم عدد من الفنانين تأدية واجب العزاء في وفاة والدة حسام داغر، ومن ابرزهم أحمد فتحي، خالد جلال، منال سلامة، مروة عبد المنعم

ومن الجدير بالذكر أن شيعت جنازة والدة الفنان حسام داغر، من مسجد المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من الفنانين ومنهم أشرف زكي، محمد شاهين.
إيهاب فهمي يٌقدم واجب العزاء في والدة حسام داغر (صور)
إيهاب فهمي يٌقدم واجب العزاء في والدة حسام داغر (صور)
إيهاب فهمي يٌقدم واجب العزاء في والدة حسام داغر (صور)
إيهاب فهمي يٌقدم واجب العزاء في والدة حسام داغر (صور)
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