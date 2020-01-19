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أخبار برشلونة اليوم| حرب جديدة بين البارسا والسيتي على صفقة كبرى.. كواليس جديدة في إقالة فالفيردي ومفاجأة لجماهير البلوجرانا

الأحد 19/يناير/2020 - 11:03 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 19 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق غرناطة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.


ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 19 - 1 - 2020 :-


- مدافع الإنتر يشعل الحرب بين برشلونة والسيتي

أشارت تقارير إسبانية أوردتها صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي برشلونة قدم عرضاً بالفعل لإنتر ميلان لضم المدافع الشاب، بيد أن طلبه قوبل بالرفض، وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في عقد صفقة تبادلية، يتم على إثرها بيع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مقابل ضم باستوني.


- سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن كيكي سيكون صاحب وسيد قراره في تلك المواجهة، بعد تعينه مدير فني بصفة رسمية، وأضافت الصحيفة أن هناك 3 طرق لعب من الممكن أن يعتمد عليها كيكى سيتين فى تشكيل برشلونة ضد غرناطة مساء اليوم، الأحد، بالليجا، واختتمت: "بإمكان سيتين بدء المباراة بخطة 4-3-3، أو 4-1-4-1 أو 3-5-2 على الترتيب، وعليه اختيار إحداهما خلال المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.


- صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن يوفنتوس بدأ في التفكير في إغراء برشلونة بالتخلي عن لاعبه في الفترة المقبلة واقحام نجمه فيديريكو بيرنارديسكي في الصفقة، وأفاد فوتبول إيطاليا نقلا من تقارير صحفية إيطالية عديدة بأن يوفنتوس يرغب في إحياء فكرة التعاقد مع راكيتيتش مرة أخرى.


- تعرف على كواليس إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

أفادت شبكة قنوات ESPN العالمية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بأنه بعد تعادل إسبانيول مع برشلونة بهدفين لكل منهما في منافسات الدوري الإسباني، قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لأعضاء مجلس الإدارة إنه يفكر في خطوة إقالة فالفيردي وإذا لم يقدم البارسا آداءًا مميزًا في بطولة السوبر الإسباني سيتم إقالته من منصبه.


- برشلونة يفاجئ الجماهير بصفقة جديدة

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة اقترب كثيرًا من إضافة الطابع الرسمي على صفقة التعاقد مع ماتيوس فرنانديز لاعب وسط بالميراس، ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة قرر نقل فرنانديز إلى سيلتا فيجو مباشرة على سبيل الإعارة، فور إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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