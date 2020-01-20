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هل يجوز التوسل بالنبي وأولياء الله الصالحين؟.. على جمعة يرد

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:43 ص
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علي جمعة
علي جمعة
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ورد سؤالًا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول فيه: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟.

وأجاب الدكتور علي جمعة، بأن علماء الأمة من المذاهب الأربعة اجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حياته وبعد وفاته، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، وهو ما ندين الله به؛ أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ وأحد صيغ الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء.

واضاف: "كذلك القول في التوسل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء أكدوا على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه".
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