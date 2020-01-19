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إعادة تأهيل 13 مدرسة حكومية مغلقة بالإسكندرية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:58 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا عاجلا لمناقشة ملف صيانة ١٣ مدرسة حكومية مغلقة لإعادة تأهيلها للمساهمة فى تقليل كثافة الفصول بالمدارس الأخرى.

جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالثغر، والمهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية، وجميع الجهات المعنية بتنفيذ تطوير وصيانة المدارس.

وخلال الاجتماع شدد جمال على كافة الجهات المعنية، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة التي تحتاجها المدارس، خلال ٤ أشهر على الأكثر، لإعادة تشغيلها قبل بدء العام الدراسي القادم، وتقليل كثافة الفصول بالمدارس الأخرى، مؤكدًا على أن ملف صيانة المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها يعد ذو أولوية هامة وتلقى اهتماما ودعمًا كبيرا من القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم.
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الكلمات المفتاحية

مصر مدرسة حكومية التربية والتعليم اخبار

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