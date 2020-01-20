نقيب أطباء المنيا: دورة تدريب الطبيبات كانت "سبوبة"



ولفت إلى أن دورة طبيبات المنيا المتسببة في الحادثة كانت صغيرة، وكان من الممكن أن تحدث في المنيا، معقبا: "بدل ما أفرح بأولادي الأطباء حديثي التخرج، روحت طلعت لهم تصاريح دفن وشهادات وفاة".



وأشار إلى أن دورة تدريب طبيبات المنيا كانت "سبوبة"، متابعًا: "يعني أخد 40 أو 50 طبيبًا وأشحنهم عشان واحد يدربهم، مش العكس".





علق الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، على حادث طبيبات المنيا: "أربع طبيبات الآن في المستشفى وحالتهم الصحية مطمئنة"، لافتًا إلى أن هذه الحادثة مأساة بمعنى الكلمة.وتابع "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، والمذاع عبر فضائية "Dmc" مساء الأحد: "حق بناتنا في رقابتنا، ولازم يرجع، وسنقوم بمخاصمة كل المسؤولين في وزارة الصحة، على رأسهم وزيرة الصحة أمام الجهات القضائية".