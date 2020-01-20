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نقيب أطباء المنيا: دورة تدريب الطبيبات كانت "سبوبة"

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:08 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، على حادث طبيبات المنيا: "أربع طبيبات الآن في المستشفى وحالتهم الصحية مطمئنة"، لافتًا إلى أن هذه الحادثة مأساة بمعنى الكلمة.

وتابع "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، والمذاع عبر فضائية "Dmc" مساء الأحد: "حق بناتنا في رقابتنا، ولازم يرجع، وسنقوم بمخاصمة كل المسؤولين في وزارة الصحة، على رأسهم وزيرة الصحة أمام الجهات القضائية".

ولفت إلى أن دورة طبيبات المنيا المتسببة في الحادثة كانت صغيرة، وكان من الممكن أن تحدث في المنيا، معقبا: "بدل ما أفرح بأولادي الأطباء حديثي التخرج، روحت طلعت لهم تصاريح دفن وشهادات وفاة".

وأشار إلى أن دورة تدريب طبيبات المنيا كانت "سبوبة"، متابعًا: "يعني أخد 40 أو 50 طبيبًا وأشحنهم عشان واحد يدربهم، مش العكس".

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