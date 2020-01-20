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محلل سياسي: طرابلس مدينة مخطوفة ورهينة للإرهابيين (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:31 ص
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المستشار رمزي رميح
المستشار رمزي رميح
هدى عبدالرازق
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قال المستشار رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، إن طرابلس مدينة مخطوفة ورهينة للإرهابيين، ولنحو 20 مليون قطعة سلاح.

وأشار "رميح"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أعلن في بيانه أمس أن قاعدة معتيقة الآن بالكامل قاعدة تركية، منوها بأنه لا يجب توجيه اللوم لأهل طرابلس حيث تم ابتزازهم بالقتل.

وأضاف مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، أن من الضروري حل الميليشيات في ليبيا قبل الحديث عن حل سياسي، مؤكدا أن مشكلة ليبيا تتمثل في وجود جماعات إرهابية بها.
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الكلمات المفتاحية

ميليشيات ليبيا المستشار رمزي رميح أخبار ليبيا

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