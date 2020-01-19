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حارس الترسانة في صفوف الحمام المطروحي رسميا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:53 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الحمام، برئاسة عدلي رسلان، في إبرام ثالث صفقاتة الشتوية، بدوري القسم الثاني، بالتعاقد مع عمر جابر، حارس مرمي الترسانة، لمدة موسم ونصف.

وقام الحارس بالتوقيع لنادي الحمام، في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وأيمن عامر أمين الصندوق بالنادي.

يذكر أن عمر جابر شقيق ميدو جابر لاعب الأهلي والمقاصة ولعب من قبل في ناشئين الاهلي، وسموحة، والمقاولون العرب، ثم لعب لمطرطارس بالفيوم، ثم إنضم لجمهورية شبين، ثم رحل إلى نادي الفيوم قبل الإنضمام للترسانة مطلع الموسم الحالي، مقابل 50 ألف جنية للفيوم.

وتعتبر صفقة جابر هي ثالث صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية بعد نجاحة في ضم هشام نيمار لاعب بيلا، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب الإعلاميين.

وخاض الفريق خلال فترة التوقف مباراتين وديتين، تعادل في الأولي مع برج العرب أحد فرق القسم الثالث 2/2 أحرزهم محمد شعبان، وأحمد الفار.

ونجح في الثانية في تحقيق فوز كبير علي فريق نادي النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزهم يايا كونية، ومحمود الزناتي، ومحمود أبوزيد.

وأنهى الحمام الدور الأول بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني وهو في المركز السابع برصيد 15نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

وتضم قائمة نادي الحمام حاليا 25 لاعبا بعد الإستغناء عن وليد إبراهيم لمركز شباب الحمام وتضم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

وسيتم قيد الصفقات الجديدة هشام نيمار، وعبد الرحمن عبد النبي، وعمر جابر لتصبح القائمة من 28 لاعب.
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