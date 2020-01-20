عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: ناقل البوست ليس بهاكر

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع الفيديو الذي بثه الإخواني ياسر العمدة للتعقيب على المحادثة التي سربها محمد علي لهما، حيث أكد ما قاله في التسريب بوجود تمويلات لقنوات الإخوان في تركيا.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "بيفكروني بنكتة واحد دخل على مراته لقى معاها راجل، بيقولها إيه ده، قالتله متغيرش الموضوع... هما بقا سابوا كل حاجة وبيقولي متغيرش الموضوع".



وقال الإعلامي عمرو أديب، إن ناقل البوست ليس بهاكر، مضيفا: "أنا مجبتش حاجة من عندي، وياسر العمدة أكد أن الكلام صح، أنا مش بتاع سبق صحفي، ولا انفراد.. عجزت على الكلام ده، كفاية قاعدة في إسطنبول، وأمان يالاللي".

