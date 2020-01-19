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الدوري السعودي| موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 19/يناير/2020 - 10:46 م
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مباراة الهلال ضد الفيصلي
مباراة الهلال ضد الفيصلي
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الفيصلي، مساء غدا الإثنين الموافق 19 يناير 2020، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة الجولة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري، فيما سقط الفيصلي أمام الرائد بهدف دون رد، بالجولة الـ14.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-
في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تملم الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة آخر مواجهة بين الهلال والفيصلي:-
تواجه الفريقين، على ملعب الملك سلمان بالمجمعة وحقق الهلال فوزا ثمينا بركلات الترجيح بنتيجه 6-5 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيصلي:-
من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه البليهي وهيون سو، والبريك، والشهراني، فيما يأتي عبد الله عطيف وكويار في قلب الميدان، وأمامهما جيوفينكو، والدوسري وإدواردو، فيما سيقود هجوم الهلال جوميز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف
خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو
خط الدفاع: جوميز

التشكيل المتوقع للفيصلي أمام الهلال:-

من المنتظر أن يدفع بريكليس تشاموسكا، بمصطفى ملائكة في حراسة المرمى، وأمامه محمد قاسم النخلي وإيجور روسي ورافائيل سيلفا وخالد الغامدي، وسيضع كاليم هايلاند ورولي بونيفاسيا في وسط الميدان، وأمامه لويزينهو ويوسف الجبلي وخالد الكعبي، وسيقود خط الهجوم ويليام دي أوليفيرا.

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة
خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي
خط الوسط: كاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا
خط الوسط الهجومي: لويزينهو - يوسف الجبلي - خالد الكعبي
خط الهجوم: ويليام دي أوليفيرا
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