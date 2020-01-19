أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 1 / 2020.. فايلر يعلن رحيل نجم الأحمر وقرار مفاجئ من مهاجم الفريق وبشرى سارة قبل مباراة إفريقيا

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها فوز الفريق الأحمر على نظيره المقاولون العرب 2-0 ومواصلة انفراده بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.





ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 1 / 2020:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد





1- الأهلي يتخطى المقاولون العرب بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري:





تغلب فريق الأهلي على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.





سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات ووليد سليمان، ليحصد الفريق 3 نقاط جديدة ويرفع رصيده لـ 36 نقطة ويواصل صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا على المقاولون العرب والذي توقف رصيده عند 29 نقطة بالمركز الثاني.





2- خاص| طبيب الأهلي يوضح موقف رمضان صبحي من مواجهة النجم الساحلي:





تحدث خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدى جاهزية إصابات الفريق وموعد عودتهم للتدريبات والملاعب.





وأكد محمود في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هناك محاولات لإتمام جاهزية رمضان صبحي نجم الفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف طبيب الفريق: "المزق الذي تعرض له اللاعب، التئم بنسبة 80%، ومن الوارد عدم لحاقة بمواجهة النجم الساحلي، ولكنه سيكون جاهز للمواجهة الأخيرة بدور المجموعات".





واختتم عن سعد سمير: "سمير خضع لجراحة ناجحة، ولكنه سيعود إلى العاصمة الألمانية برلين، بعد أربع أسابيع للإطمئنان على جراحته وبرنامجه التأهيلي".





تعرف على أخبار الأهلي اليوم 19 / 1 / 2020





3- الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي:





استقر النادي الاهلي على اللاعب الأجنبي الذي سوف يرحل عن القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الشتوية الحالية سواء كاعارة أو بيع.





يسعى النادى الأهلى، لفتح ملف إعارة الأنجولى جيرالدو كوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وعاد النادي الاهلي لتسويق جيرالدو والبحث عن عروض له بالدورى السعودى لبحث إمكانية رحيله، فى حالة تعثر الاستغناء عن المهاجم المغربي وليد أزارو.





حيث أن هناك موافقة مبدئية من جانب النجم الانجولي على الرحيل على سبيل الإعارة، بشرط وصول عرض مناسب من الناحية المادية والفنية.





وتسعى إدارة النادي الأهلى لخروج أزارو أو جيرالدو من أجل قيد الوافد الجديد السنغالى أليو بادجى، قبل غلق القيد الشتوي.





4- 4 أندية تخطب ود صالح جمعة حتى نهاية الموسم:





تلقى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وكشف مصدر مقرب من صالح جمعة بأن اللاعب تلقى عروضًا من ٤ أندية للحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من بينهم الإسماعيلي وإنبي وسموحة.





وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الموسم، ولم ينضم لقائمة الفريق الأحمر في أي مباراة ولم يشارك في أي دقيقة.





ووافق فايلر على إعارة الثنائي صالح جمعة وحسين السيد في الميركاتو الشتوي الجاري، لعدم حاجة الفريق الأحمر لخدماتهما.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد





5- فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف اسباب استبعاده من المباريات:





أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إندهاشه من تصريحات صالح جمعة لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.





وحصل فايلر، على نسخة مُترجمة من حوار اللاعب وتصريحاته الصحفية، والتي شن فيها هجوم حاد على الجهاز الفني، بسبب استبعاده الدائم من المباريات.





وجاء إندهاش فايلر، خلال جلسة جمعته مع معاونيه في وجود عمرو مُحب المترجم، حيث أكد أنه لم يكن يضطهد اللاعب إطلاقًا وحاول مساعدته أكثر من مرة.





وأكد فايلر، أنه حاول أكثر من مرة عقد جلسة مع اللاعب، لمساعدته وإطراء بعض التعليمات عليه، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية.





واختتم، أن اللاعب هو من أضر بنفسه ولم يلتزم بالتعليمات، ولذلك كان يخرج من قوائم المباريات، نافيًا أن يكون هناك أي اضطهاد ضده داخل الفريق.





6- أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي:





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء تعثر مفاوضات النادي الأحمر مع تظيره الاتفاق السعودي للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال المصدر بأن النادي السعودي طلب الحصول على خدمات أزارو مقابل دفع مبلغ 300 ألف دولار للنادي الأهلي، و500 ألف دولار للمهاجم المغربي.





وأضاف المصدر بأن أزاو وضع شرطًا تعجيزيًا للموافقة على رحيله للنادي السعودي وهو حصوله على مليون و800 ألف دولار خلال الـ6 أشهر للموافقة على الرحيل عن الأهلي والانضمام للاتفاق.





وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو لدعم هجوم الفريق الأحمر.





وسيتعين على الفريق الأحمر استبعاد واحدًا من لاعبيه الأجانب من أجل قيد المهاجم السنغالي الجديد في قائمته المحلية.





7- فايلر يعلن رحيل صالح جمعة





تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأكد فايلر خلال المؤتمر الصحفي، أن الفريق لعب بشكل جيد خلال الربع ساعة الأولى وأحرز هدف التقدم، وسط التحامات كبيرة من جانب المنافس.

وأضاف: "الهدف التاني جاء بطريقة جيدة رغم حصولنا على كارت أحمر للاعب رامي ربيعة، والذي خانه التركيز بشدة في تلك اللقطة". واختتم عن تصريحات صالح جمعة: "لا أتابع الجرائد أو وسائل الإعلام، لاعيب كرة القدم عنده شقين فني وعقلي صالح عنده شق فني فقط، أعتقد أن صالح دوره في فريق لآخر وليس معنا، وأتمنى له النجاح الفترة المقبله في أى نادي أخر".





