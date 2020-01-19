موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره أرسنال يوم الثلاثاء المقبل على ستاد ستامفورد بريدج، في تمام العاشرة إلا ربع مساء ، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدخل تشيلشي المباراة من أجل تحقيق الفوز على أرسنال واستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد التعثر في آخر مباراتين بالدوري، حيث تلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدفين أمام نيوكاسل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين.





ويسعى فرانك لامبارد إلى تدعيم صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد السماح من قبل فيفا بالتعاقد مع لاعبين بعد وقفهم في الصيف الماضي.





في المقابل يمر أرسنال بفترة عصيبة على مستوى الدوري، حتى بعد تولي مايكل أرتيتا تدريب المدفعجية خلفا للإسباني أوناي إيمري.





وكان قد فاز تشيلسي على أرسنال بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 29 نقطة.