ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

انتهت منافسات مباريات الدوري المصري لهذا الموسم وواصل الأهلي حفاظه على صدارته لجدول الدوري حتى الآن برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فاز في جميعها حتى الآن، سجل الأهلي 35 هدف ومني مرماه بهدفين حتى الآن.





جاء المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 9 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات. بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.





بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات حتى الآن. واحتل براميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 13 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات.





تمكن عبد الله السعيد نجم براميدز من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" هدافو الدوري المصري في البطولة حتى الآن :





1 - عبد الله السعيد ( براميدز - 10 أهداف)

2 - محمد شريف ( إنبي - 8 أهداف)

3 - حسام حسن (سموحة - 6 أهداف)

4 - محمد سالم ( المقاولون العرب - 5 أهداف)

5 - وليد سليمان ( الأهلي - 5 أهداف)

6 - سيف الدين الجزيري ( المقاولون العرب - 5 أهداف)

7 - أحمد سيد ( الزمالك - 4 أهداف)

8 - أوميد أوكري ( أسوان - 4 أهداف)

9 - رمضان صبحي (الأهلي - 4 أهداف)

10 - رامي صبري ( إنبي - 4 أهداف)