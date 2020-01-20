القبائل الليبية: اتفاقية السراج وأردوغان بيع وخيانة



أوضح الشيخ سعد الترهوني، أحد أعيان قبيلة ترهونة بوسط ليبيا، أن مؤتمر برلين جاء بعد تحرك من القاعدة الشعبية، مؤكدًا أن اتفاقية السراج وأردوغان بيع وخيانة.



وأشار "الترهوني"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن 90% من المناطق الليبية تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، متابعًا: "لدينا حوالي 10 مليون ليبي في مصر، ومصر جيش وشعب وقيادة مع ليبيا قلبًا وقالبًا"، مؤكدًا أن مصر وليبيا دولة واحدة.



وأضاف أنه قام بمخاطبة القبائل الليبية العربية بعد الاتفاقية المشبوهة بين السراج وأردوغان للوقوف أمام محاولة تركيا لاحتلال البلاد.

