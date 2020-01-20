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باحث عن مؤتمر برلين: الدبلوماسية حجمت التدخلات التركية بليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:34 ص
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قمة برلين
قمة برلين
داليا الحسين
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علق عبدالستار حتيتة، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، على مؤتمر برلين قائلًا: "الدبلوماسية المصرية تمكنت من لعب دورًا كبيرًا في تحجيم التدخلات التركية في ليبيا؛ حيث كانت الدول الأوروبية تغض الطرف عنها"، لافتا إلى أنه تم الفتح الملف الليبي على الطاولة والتحدث بشكل مباشر وصريح حول الدعم العسكري التركي لحكومة فايز السراج بالإضافة إلى تسليح المليشيات.

وأضاف حتيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن العالم أعطي لـ"أردوغان" صفعة قوية في قمة برلين، متابعًا: "بعض الدول التي كانت على الحياد اعترفت بضرورة وقف الدعم العسكري التركي للمليشيات الليبية".

وأشار إلى أن قمة برلين تحدثت بوضوح عن دور تركيا في تسليح الميليشيات في ليبيا، مشيرا إلى أن اعتراف الدول المشاركة في برلين بالجيش الوطني الليبي ومجلس النواب في مواجهة الإرهاب من أهم مميزات القمة.
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الكلمات المفتاحية

ميليشيات ليبيا قمة برلين توك شو أخبار مصر

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