عمرو أديب عن صورة مؤتمر برلين التذكارية: "دي مكانة مصر.. ومش بطبل"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة التذكارية للقادة والزعماء والمشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا، قائلا: "والله مش بطبل.. بس عشان تعرفوا مكانة وتأثير مصر".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذه الصورة بألف كلمة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتحدث مع رئيس الجزائر بكل أريحية، معقبا: "الريس كان كول، ومش باصص للدنيا، لحد ما بوتين جه وقف جمبه".



وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الشخص الوحيد الموجود في هذه الصورة وله مصلحة مباشرة، وتأثير مما يحدث في ليبيا.

