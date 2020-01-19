Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد وترتيب أندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالقسم الثالث (صورة)

الأحد 19/يناير/2020 - 10:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
شهد مباريات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر إحراز 22 هدف خلال 6 مباريات، فى ظل الصراع الشرس على حجز بطاقة الصعود للترقي، أو الهروب من الهبوط للقسم الرابع.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة عشر إنتهاء خمس مباريات بالفوز فيما انتهى لقاء وحيد بالتعادل الإيجابي .

كما شهدت الجولة حفاظ سمسطا على المركز الأول، رغم تعادله أمام الواسطى بملعبه ، بجانب صراع مطرطارس وطامية ورأس غارب وأبو كسأة على الدخول لمنطقة المنافسة .

فيما استمر تراجع سنورس بجانب ببا والذى تلقى خسارة أمام مطرطارس، وتعادل الواسطى بملعبه أمام ضيفه سمسطا في مباراة قوية اتسمت بالندية والاثارة والمتعة وإحراز 4 اهداف خلال اللقاء بجانب تصدى أحمد على حجاج حارس مرمى الواسطى لركلة جزاء سددها عبد الرحمن حماد " اللاهوني " بالشوط الثاني.

وجاءت أهداف سمسطا عن طريق حسام حسن ومحمد كوليبالى بالشوط الاول، فيما أحرز للواسطى طه محمدين ومحمد ربيع .

ونجح رأس غارب فى تحقيق فوز بنتيجة 0/2 على شقيقه عاملين غارب .

ونجح اطسا فى الفوز على ابشواى 1/4 كما فاز مطرطارس على ببا الرياضى بنتيجة 1/2 .

وحقق فريق أبو كساة الفوز على سنورس بنتيجة 1/2 ونجح طامية فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على مركز شباب الفيوم ، وحصل ناصر بنى سويف على راحه بتلك الجولة.

لا يتوفر وصف للصورة.
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ ساعتين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status