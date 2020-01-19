حصاد وترتيب أندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالقسم الثالث (صورة)

شهد مباريات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر إحراز 22 هدف خلال 6 مباريات، فى ظل الصراع الشرس على حجز بطاقة الصعود للترقي، أو الهروب من الهبوط للقسم الرابع.





وشهدت مباريات الجولة الخامسة عشر إنتهاء خمس مباريات بالفوز فيما انتهى لقاء وحيد بالتعادل الإيجابي .





كما شهدت الجولة حفاظ سمسطا على المركز الأول، رغم تعادله أمام الواسطى بملعبه ، بجانب صراع مطرطارس وطامية ورأس غارب وأبو كسأة على الدخول لمنطقة المنافسة .





فيما استمر تراجع سنورس بجانب ببا والذى تلقى خسارة أمام مطرطارس، وتعادل الواسطى بملعبه أمام ضيفه سمسطا في مباراة قوية اتسمت بالندية والاثارة والمتعة وإحراز 4 اهداف خلال اللقاء بجانب تصدى أحمد على حجاج حارس مرمى الواسطى لركلة جزاء سددها عبد الرحمن حماد " اللاهوني " بالشوط الثاني.





وجاءت أهداف سمسطا عن طريق حسام حسن ومحمد كوليبالى بالشوط الاول، فيما أحرز للواسطى طه محمدين ومحمد ربيع .





ونجح رأس غارب فى تحقيق فوز بنتيجة 0/2 على شقيقه عاملين غارب .





ونجح اطسا فى الفوز على ابشواى 1/4 كما فاز مطرطارس على ببا الرياضى بنتيجة 1/2 .





وحقق فريق أبو كساة الفوز على سنورس بنتيجة 1/2 ونجح طامية فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على مركز شباب الفيوم ، وحصل ناصر بنى سويف على راحه بتلك الجولة.



