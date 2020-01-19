أبو صاع زامونة: 30 قبيلة عربية وليبية حضروا مؤتمر القبائل الذي احتضنته مصر

قال أبو صاع زامونة، أحد أعيان قبيلة الصيعان غرب ليبيا، إن حوالي 30 قبيلة عربية وليبية حضروا مؤتمر القبائل الذي احتضنته مصر لمناقشة الأزمة الليبية.



وتابع "زامونة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "نرفض التدخل التركي في شئون ليبيا، ندعم تحركات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الميليشيات"، لافتًا إلى أن أعداد الأصول الليبية في مصر كبيرة وخرافية.



وأشار إلى أن الأزمة الليبية معقدة، والأطراف التي تدخلت هي من عقدتها، مضيفًا أن تركيا سبب رئيسي في تعقيد الأوضاع في ليبيا بسبب دعمها للميليشيات الإرهابية.



وأضاف: "أردوغان يقدم دعم مادي وأسلحة لميليشيات السراج في محاولة لفرض الهيمنة التركية على الأراضي الليبية".

