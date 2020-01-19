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بورصة مسقط تنهي أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

الأحد 19/يناير/2020 - 10:28 م
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بورصة مسقط
بورصة مسقط
وكالات
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أنهت بورصة مسقط أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على ارتفاع ليغلق المؤشر العام عند 4073.51 نقطة ليصعد بنسبة 0.32 بالمائة رابحاً 12.96 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وقاد القطاع المالي الصعود بنهاية جلسة اليوم بارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، مع صدارة المتحدة للتمويل للرابحين اليوم بنسبة 8.86 بالمائة، وارتفع مسقط للتمويل 1.79 بالمائة، وصعد بنك العز الإسلامي 1.69 بالمائة.

وتراجعت مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، ليهبط الأول 0.36 بالمائة؛ مع تقدم جلفار للهندسة على المتراجعين بنسبة 5.48 بالمائة، وتراجع الأسماك العُمانية 2.47 بالمائة.

كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات 0.1 بالمائة؛ مع تراجع الغاز الوطنية 3.36 بالمائة، وانخفض العنقاء للطاقة 2.78 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 14.41 مليون سهم، مقابل 22.4 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت كذلك قيمة التداولات إلى 2.47 مليون ريال، مقابل 4.38 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي.

وتصدر بنك صحار الدولي الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 3.94 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمة بنحو 563.62 ألف ريال.
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الكلمات المفتاحية

مسقط للتمويل بورصة مسقط بنك صحار الدولي المتحدة للتمويل

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