رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش برشلونة هدف ليونيل ميسي الآن

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم الأحد يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تجمع المباراة بين برشلونة صاحب الـ40 نقطة والذييقع في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن منافسه التاريخي ريال مدريد ، بينما يملك غرناطة 27 نقطة في المنطقة الدافئة في جدول الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة: بث حي مباراة برشلونة

تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر برشلونة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة

تذاع مباراة برشلونة وغرناطة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة برشلونة في الدوري الاسباني

بث حي مباراة برشلونة ويتطلع الفریق الكتالونى في خطف الثلاث نقاط من من غرناطة لمواصلة ملاحقة منافسه ريال مدريد، للمنافسة على لقب الدوري الأسباني وخاصة أن الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط فقط .

مشاهده مباراة برشلونة وتعتبر مباراة برشلونة وغرناطة هي بداية إنطلاق مسيرة المدرب الجديد كيكي سيتيين، الذي تم التعاقد معه لعام 2022 بعد رحيل المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، وقد صرح كيكي قائلُت:" دائماً أقول للاعبين بأن يتوقعوا الأفضل من الخصوم، لا توجد مباراة سهلة، الأسبوع الأول لى مر بشكل رائع وأفضل مما توقعت، عندما تذهب لفريق جديد دائماً يكون شك، لكننى كنت متفاجئا جداً باللاعبين وقبولهم بـ أفكارى".

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام غرناطة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: أنسو فاتي، جريزمان، ميسي.







