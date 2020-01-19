مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد غرناطه، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطه ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطه لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد غرناطه فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد غرناطه، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطه

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد غرناطه حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لإنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على غرناطه Barcelona ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد غرناطه للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد غرناطه، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على البلوجرانا، نظرًا لقوة منافسه غرناطه.







