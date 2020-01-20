دبلوماسي سابق: منتدى برلين يعكس إجماع دولي لحل الأزمة الليبية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى برلين جاء نتيجة التصعيد العسكري الخطير في ليبيا الفترة الأخيرة، وبعد التأكد من عدم قدرة أي طرف في ليبيا على حسم المعركة عسكريًا، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمر جاء للحيلولة من تصعيد الأزمة في ليبيا، خاصة بعد التدخل السافر لأنقرة في الأزمة.



وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن منتدى برلين يعكس وجود إجماع دولي، على ضرورة دفع الفرقاء الليبيين على وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإطلاق مرحلة الحل السياسي بعد ذلك.



ولفت إلى أن آليات حل الأزمة الليبية التي أطلقها مؤتمر برلين، من شأنها إعطاء زخم كبير لحل الأزمة الليبية، خاصة أن مخرجات المؤتمر نصت على وجود لجنة لمراقبة وقف اطلاق النار، ومراقبة تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

