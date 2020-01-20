عمرو أديب عن مؤتمر برلين: "أغرب مفاوضات في الدنيا"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، قائلا: "أغرب مفاوضات في الدنيا.. طرفي النزاع حفتر والسراج ليسوا في داخل قاعة المفاوضات".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أطراف النزاع لم يشاركوا في الدائرة المستديرة للمؤتمر، حيث عقدوا لقاءات ثنائية فقط، منوها بأن الطرف التركي كان خارج المعادلة بفضل التكتل الذي كونته مصر والإمارات.



وعن الصورة المتداولة للرئيس السيسي مع عدد من زعماء العالم على هامش المؤتمر، قال إنها صورة بألف كلمة، مضيفا أن المؤتمر نجح في الوصول إلى شكل ما للتعامل الفترة المقبلة، معقبا: "هتتنفذ أو لا معرفش.. بس الغالب مش هتتنفذ".