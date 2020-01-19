"لافروف" يعلن تفاصيل الوثيقة المتفق عليها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا





قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الأحد، إن "الوثيقة المتفق عليها في مؤتمر برلين مفصلة، وتتضمن الأحكام الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا".





وصرح وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية: "نتيجة لذلك، تم الاتفاق على وثيقة مفصلة إلى حد ما، والتي تحتوي على توصيات ومقترحات حول كيفية التغلب على الأزمة الليبية الحالية، المستند مقسم إلى فصول هناك قسم حول الجهود الأمنية، بما في ذلك الحاجة إلى محاولة وقف دائم لإطلاق النار ".





هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.



