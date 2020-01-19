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موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المقاولون العرب

الأحد 19/يناير/2020 - 09:46 م
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الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
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حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً مساء اليوم الأحد، على حساب فرق المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بملعب السلام بمدينة القاهرة.

وسجل هدف المباراة الأول النجم حسين الشحات في الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة زميله عمرو السولية ليودعها قوية في مرمى محمود أبو السعود، قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني برأسية جميلة من تمريرة السولية أيضاً.

يذكر أن المباراة شهدت طرد مدافع الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 74 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نظراً لإعتراضه على قرار الحكم أحمد الغندور.

بذلك يحافظ النادي الأهلي على سجله خالي من الهزائم والتعادلات، بعد أن رفع رصيده للنقطة 36 من 12 مباراة في الدوري حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة
وسيطوي الأهلي صفحة الدوري المصري ويفتح صفحة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل 26 يناير بملعب السلام، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، وأمام الهلال السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويسعى النادي الأحمر لتحقيق الفوز في المباراة، للمحافظة على آماله في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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