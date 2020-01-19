تبون: الجزائر مستعدة لاستقبال حوار بين الفرقاء الليبيين





ذكرت الجزائر، مساء اليوم الأحد، أنها مستعدة لاستقبال حوار بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.





هذا وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب أمام مؤتمر برلين، على أن بلاده بذلت جهودا كثيراً على كل المستويات لحل الأزمة الليبية، والتي زاد من تعقيدها التدخلات السلبية لبعض الأطراف"، مشددا على أن "التنافس الدولي حول القضية الليبية يبقي الوضع على حاله"، مضيفاً "تحرص الجزائر على بقاء مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين".





هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.



