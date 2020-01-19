Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"

الأحد 19/يناير/2020 - 09:39 م
Advertisements
نضال الشافعي
نضال الشافعي
محمود حنفي
Advertisements
استعان الفنان نضال الشافعي، بقطته للظهور معه في احداث فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يقوم بتصويره حاليا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعدما قرر مخرج العمل وسام المدني الاستعانة بقطة سوداء للظهور مع نضال الشافعي في الكثير من المشاهد الداخلية، وقام نضال بتدريب قطته على بعض الحركات التي طلبها المخرج .

علي ناحية أخرى يستمر نضال الشافعي في تصوير مشاهده الداخلية التي يقابل بها الفنانة وفاء عامر، التي بدأت تصوير مشاهدها أمس . 

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا"، بطولة نضال الشافعي، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومن تأليف وإخراج وسام المدني وانتاج شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداثه في أحد الحقب الزمنية القديمة.
قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"
قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"
قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"
قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"
قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"
قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير الفن مسلسلات رمضان مسلسلات فنانين الات افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ نصف ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ 43 دقيقة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ 37 دقيقة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ 33 دقيقة

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد نشأت يبدأ تصوير أولى مشاهد فيلم "ضغط غالي"

غدا.. بدء تصوير فيلم "المحترف"

أحمد زاهر ونضال الشافعي في كواليس "زنزانة7" (صورة)

عبير صبري بديلة علا غانم وچومانا والبارودي في "زنزانة 7"

عبير صبري تواصل تصوير دورها في "الزنزانة 7"

هالة فاخر تنتهي من تصوير "ضغط عالي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

09:10 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status