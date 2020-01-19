قطة نضال الشافعي تشاركه في بطولة فيلم "خان تيولا"

استعان الفنان نضال الشافعي، بقطته للظهور معه في احداث فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يقوم بتصويره حاليا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعدما قرر مخرج العمل وسام المدني الاستعانة بقطة سوداء للظهور مع نضال الشافعي في الكثير من المشاهد الداخلية، وقام نضال بتدريب قطته على بعض الحركات التي طلبها المخرج .





علي ناحية أخرى يستمر نضال الشافعي في تصوير مشاهده الداخلية التي يقابل بها الفنانة وفاء عامر، التي بدأت تصوير مشاهدها أمس .





يشار إلى أن فيلم "خان تيولا"، بطولة نضال الشافعي، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومن تأليف وإخراج وسام المدني وانتاج شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداثه في أحد الحقب الزمنية القديمة.