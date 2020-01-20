التضامن: نستهدف توفير مأوى آمن للمشردين في الشوارع (فيديو)

قال محمد شاكر، المشرف العام على الوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وفرت أماكن ودور إيواء بشكل أكبر للمشردين، وقامت بالتواصل مع مستشفيات وزارة الصحة والجامعية، لتوفير الرعاية الصحية اللازم لهم.



وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الوحدات المتنقلة تقوم بجولات في 13 محافظة، وتستهدف توفير مأوى آمن لكل الحالات المتواجدة في الشارع، سواء للكبار أو للأطفال، لافتَا إلى أن معظم حالات التشرد متواجدة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد.



ولفتت إلى أن وزارة التضامن من خلال الوحدات المتنقلة تنزل إلى الشارع، ومعها بعض السيارات المتنقلة، وتقديم بعض الخدمات، وبها فريق عمل متكامل مكون من أطباء نفسيين ومسعفين، مشيرًا إلى أن الوحدات تحاول إقناع المشردين بالذهاب إلى دار الإيواء، وإذا لم يقتنعوا يتم تقديم لهم بعض خدمات الرعاية في الشارع.

