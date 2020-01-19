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حشد كبير من نجوم الفن في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
الأحد 19/يناير/2020 - 09:50 م
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ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، والتي استقبلتهم نجلتها الوحيدة الفنانة غادة نافع.
وحضر حشد كبير من نجوم الفن ولعل أبرزهم لبنى عبد العزيز، شهيرة، أشرف زكي، نيرمين الفقي، شهيرة، فيفي عبده.
كما حضر أيضًا من الفنانين لقاء سويدان، رجاء الجداوي، دنيا عبد العزيز، عزت العلايلي، والإعلامي وائل الإبراشي.
ومن الجدير بالذكر أن الفنانة القدير ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا، احدى نجمات السينما المصرية وزمن الفن الجميل، وصاحبة أهم الأفلام المصرية والعربية.
وحضر حشد كبير من نجوم الفن ولعل أبرزهم لبنى عبد العزيز، شهيرة، أشرف زكي، نيرمين الفقي، شهيرة، فيفي عبده.
كما حضر أيضًا من الفنانين لقاء سويدان، رجاء الجداوي، دنيا عبد العزيز، عزت العلايلي، والإعلامي وائل الإبراشي.
ومن الجدير بالذكر أن الفنانة القدير ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا، احدى نجمات السينما المصرية وزمن الفن الجميل، وصاحبة أهم الأفلام المصرية والعربية.
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