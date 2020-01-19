وزير الثقافة تشهد "البخيل" في مسرح "أوبرا ملك"

عبد الدايم: أعمال الأدب العالمى في مسرح الدولة تؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن أعمال الأدب العالمي التى يقدمها مسرح الدولة تؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات وتعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للإنسانية ، مشيرة الى الرسائل الايجابية التى تتضمنها العروض تساهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والتأكيد على القيم الأخلاقية السامية.

جاء ذلك عقب حضور وزير الثقافة مسرحية "البخيل" للكاتب الفرنسى الشهير موليير بمسرح أوبرا ملك برمسيس وبصحبتها الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

مسرحية "البخيل" تدور فى اطار ساخر حول شخصية البرجوازى هاربجون ورفضه اتاحة الفرصة لابنيه لاختيار شريكا حياتهما وإصراره على تزويجهما من أثرياء رغم الفروق العمرية.

العرض إنتاج مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان ، إعداد وإخراج خالد حسونة وبطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخنى، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، ومكياج أمل حسام .