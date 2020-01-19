Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة تشهد "البخيل" في مسرح "أوبرا ملك"

الأحد 19/يناير/2020 - 09:34 م
Advertisements
وزير الثقافة تشهد البخيل
وزير الثقافة تشهد "البخيل"
أحمد رمضان متولي
Advertisements

عبد الدايم: أعمال الأدب العالمى في مسرح الدولة تؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن أعمال الأدب العالمي التى يقدمها مسرح الدولة تؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات وتعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للإنسانية ، مشيرة الى الرسائل الايجابية التى تتضمنها العروض تساهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والتأكيد على القيم الأخلاقية السامية.

 

جاء ذلك عقب حضور وزير الثقافة مسرحية "البخيل" للكاتب الفرنسى الشهير موليير بمسرح أوبرا ملك برمسيس وبصحبتها الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

 

مسرحية "البخيل" تدور فى اطار ساخر حول شخصية البرجوازى هاربجون ورفضه اتاحة الفرصة لابنيه لاختيار شريكا حياتهما وإصراره على تزويجهما من أثرياء رغم الفروق العمرية. 

 

العرض إنتاج مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان ، إعداد وإخراج خالد حسونة وبطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخنى، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، ومكياج أمل حسام .

Advertisements

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 3 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ 37 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ نصف ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ 43 دقيقة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ ساعة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ ساعتين

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 3 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ 33 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

09:10 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status