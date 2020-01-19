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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن Barcelona

الأحد 19/يناير/2020 - 09:21 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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لمن ستفوته مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة المهمة جداً بالنسبة لعشاق الفريق الكاتالوني يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة التي تتضمن نشر أبرز أحداث اللقاء ووضع المتابع في قلب الحدث لحظة بلحظة.

ويعد البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة أحد أهم الأحداث التي ينبغي متابعتها اليوم وسط الكم الهائل من المباريات.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة 
 

البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وغرناطة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة في بث مباشر عبر الانترنت
 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وغرناطة


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