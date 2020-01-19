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عبور أكثر من مليوني مسافر جسر الملك فهد في إجازة منتصف العام

الأحد 19/يناير/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد ، اليوم الأحد، أن أكثر من مليونَي مسافر عبروا الجسر في إجازة منتصف العام.


وقالت المؤسسة: أن أكثر من مليونَي مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة منتصف العام، مسجلين عدد 2,056,424 مسافرًا وفقًا لإحصائيات الجوازات السعودية، وذلك في الفترة من 1 – 18 يناير الجاري.


وأشارت المؤسسة، أن معدل المرور اليومي عبر الجسر، يزيد على 114 ألف مسافر، لافتة إلى أن هذه الفترة شهدت تسجيل عددٍ من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.


فيما اكد م. عماد المحيسن، المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ان هناك ‏جهود كبيرة تبذل من جميع الزملاء في الادارات العاملة بالجانبين وزملائي بالمؤسسة لخفض زمن العبور رغم الاعداد الغير مسبوقة في اعداد المسافرين خلال هذه الفترة. كل الشكر والتقدير للعمل التكاملي داخل منظومة الجسر.

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مليوني مسافر عبور جسر الملك فهد الات إجازة منتصف العام

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