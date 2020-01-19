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فرار 75 من سجن باراجواي بالقرب من الحدود البرازيلية

الأحد 19/يناير/2020 - 09:31 م
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ترجمة - منة الشريف
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قالت الحكومة البرازيلية، إن 75 سجينا على الأقل بينهم أعضاء في أقوى عصابة في البرازيل فروا من سجن باراجواي اليوم الأحد، بعد حفر نفق في عملية يعتقد أن مسؤولي السجن على علم بها.

وقال وزير العدل سيسيليا بيريز للصحفيين في باراجواي، إن مدير السجن في مدينة بيدرو خوان كاباليرو بالقرب من الحدود البرازيلية، أطلق عليه النار مع ستة من مسؤولي السجن الآخرين.

وقالت الحكومة، إن من بين السجناء الهاربين أعضاء العصابات من قيادة العاصمة الأولى، وهي أقوى مجموعة الجريمة المنظمة في البرازيل وأكثرها تطورًا.

وقال بيريز لمحطة الإذاعة المحلية مونومنتال، إنها عملية استغرقت عدة أيام ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أنهم يغادرون، من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الأجر.

كما إعتبرت المنطقة الحدودية بالقرب من بيدرو خوان كاباليرو، نقطة عبور لتهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية لعصابات مثل "PCC" في البرازيل و"Comando Vermelho" أو "Red Command".

وأضافت الحكومة، أنها نبهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، لكن يُعتقد أن السجناء ما زالوا في إقليم باراجواي.

وقال ساندرا كوينونيز المدعي العام في باراجواي لصحيفة مونيومنتال، إنه في هذه المنطقة توجد العديد من الغابات ويعرفون المنطقة، هؤلاء أشخاص خطرون للغاية.

وقال المسؤولون، إنهم اكتشفوا نفقًا ووجدوا خلايا مليئة بما يصل إلى 200 كيس من الأرض، وقالت السلطات إنها أطلقت على الفور مدير السجن.

وقالت وزيرة العدل سيسيليا بيريز لتليفوتورو، إنه ليس من الممكن ألا يرى أحد شيئًا طوال هذا الوقت، هذا ليس عمل يوم واحد أو ليلة واحدة.

وقال وزير الداخلية، إقليدس أسيفيدو، في بيان إن النفق ربما كان خدعة لتغطية تواطؤ مسؤولي السجن وأنه قد يُسمح للعديد من السجناء بالخروج من البوابة الرئيسية للسجن.

وقال، إنه تم تكليف الشرطة الوطنية للبحث عن الهاربين.

وقال بيريز، إن الكفاح ضد الجريمة المنظمة لم يكن فقط ضد العصابة البرازيلية، "ولكن بشكل واضح ضد كل الفساد داخل نظامنا، والذي هو للأسف ملوث بالكامل".
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الكلمات المفتاحية

باراجواي الحدود البرازيلية البرازيل

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