Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يكشف سبب هروب "أردوغان" من مؤتمر برلين (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:34 ص
Advertisements
أردوغان
أردوغان
داليا الحسين
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هروب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والذي عقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن "أردوغان" كان يريد المشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر برلين ولكن الدول المشاركة قالوا إن المؤتمر يقتصر على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ولذلك غادر "أردوغان" غاضبا من القمة.

وتابع: "البيانات التي خرجت من مؤتمر برلين ضد التوجه التركي، وكل ما تم طلبه رفض تماما"، معقبا: "أردوغان هزم اليوم هزيمة نكراء بمعنى الكلمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو اردوغان احمد موسى أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 9 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى يكشف سبب هروب "أردوغان" من مؤتمر برلين (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي: لم نتلق دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر برلين

وزير الخارجية الأسبق: الأزمة الليبية لن تصل إلى حد الحرب

أحمد موسى: أردوغان يبكي ويصرخ في البرلمان التركي منذ 3 أيام

تونس ترفض المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أحمد موسى عن نقل تركيا عناصر إرهابية لليبيا: أردوغان يبتز العالم

خبير استراتيجي: تركيا تخرق القانون وتقوم بتصدير مرتزقة لليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status