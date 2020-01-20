أحمد موسى يكشف سبب هروب "أردوغان" من مؤتمر برلين (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هروب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والذي عقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن "أردوغان" كان يريد المشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر برلين ولكن الدول المشاركة قالوا إن المؤتمر يقتصر على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ولذلك غادر "أردوغان" غاضبا من القمة.



وتابع: "البيانات التي خرجت من مؤتمر برلين ضد التوجه التركي، وكل ما تم طلبه رفض تماما"، معقبا: "أردوغان هزم اليوم هزيمة نكراء بمعنى الكلمة".

