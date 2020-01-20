بهاء أبوشقة: مصر ستصبح أحد النمور الاقتصادية خلال 5 سنوات

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تعرضت لحرب اقتصادية، والدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين الأوضاع.



وأشار "أبو شقة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وعي وأصالة وخبرة المواطن المصري التي تمتد إلى نحو 7 آلاف عام، جعلته يدرك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس وطني يتبنى برنامج وطني.



وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر في غضون 5 سنوات إذا سارت على نفس النهج الذي تنتهجه، ستكون أحد النمور الاقتصادية، معلقا: "سجلوا عني هذا الكلام".

